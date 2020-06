Lazio, Patric: "Vittoria bella e pesante dopo Bergamo. Gli spalti vuoti non aiutano"

vedi letture

Patric, difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Vittoria bella e pesante per tanti motivi, non era facile recuperare le forze dopo una trasferta difficile. Giocare senza tifosi è anomalo, loro ci danno sempre una spinta importante in ogni momento della partita. Gli spalti vuoti non aiutano, sentiamo la loro mancanza ma al momento possiamo solo adattarci a questa situazione. Adesso riposiamo e da domani cominceremo a pensare alla prossima gara di Torino. Loro sono in difficoltà ma non si può sottovalutare nessuna squadra in Serie A. Sicuramente non è facile giocare a fine giugno, ma non c'è tempo di lamentarsi. Siamo tutti nella stessa situazione e bisogna andare avanti così".