Lazio, Pavlovic ancora nel mirino. Il giocatore: "Ho 5 anni di contratto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di Strahinja Pavlovic è stata una delle telenovele di mercato della Lazio, quando nella scorsa sessione estiva il giovane difensore centrale del Partizan Belgrado era stato vicinissimo a vestire la maglia biancoceleste, salvo poi rinnovare fino al 2024 con il suo club di appartenenza. Si era parlato di visite mediche non superate - più di una volta - per problemi cardiologici, il ds Tare aveva poi diramato una nota in cui affermava che il mancato trasferimento era dovuto all'accordo non trovato con il Partizan: sta di fatto che Pavlovic è rimasto a Belgrado, ma non smette di pensare alla Lazio. Intervistato dalla tv serba TV Prva, il difensore ha detto: "La Lazio? Vado avanti di partita in partita", aggiungendo che per quanto riguarda il calciomercato invernale "Ho un contratto con il Partizan di cinque anni e sono soddisfatto del mio status nel club".