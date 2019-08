© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso SkySport emergono le cifre dell'operazione portata a termine dalla Lazio per l'acquisto di Strahinja Pavlovic dal Partizan Belgrado. Il club biancoceleste per il difensore classe 2001 verserà nelle casse bianconere 5,5 milioni di euro, ma rimarrà in prestito per una stagione al Partizan.