Lazio, Pavlovic non ha superato le visite mediche. Lunedì nuovi test

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri il difensore classe 2001 Strahinja Pavlovic è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche con la Lazio. L'idea del club biancoceleste è quella di tesserarlo (per circa 5.5 milioni) e lasciarlo una stagione in prestito al Partizan Belgrado. Tuttavia, come riporta Il Messaggero, il giocatore non ha superato le visite mediche. Per questo motivo lunedì prossimo il ragazzo tornerà a Roma per sottoporsi a nuovi test, con la speranza che questa volta sia tutto ok.