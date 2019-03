Lazio, Pedro Neto: "Bella gara, abbiamo pensato solo a vincere"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in zona mista, il giocatore della Lazio Pedro Neto ha così parlato dopo la convincente vittoria ottenuta al cospetto del Parma: "La nostra è stata una bella partita, una bella vittoria. Dobbiamo continuare così dopo la sosta per raggiungere il nostro obiettivo. Una Lazio perfetta? Si, abbiamo pensato solo a vincere e l’abbiamo portata a casa. La classifica? Noi giochiamo gara per gara, vogliamo vincerle tutte per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Il gol? Mi piacerebbe tanto segnare, purtroppo non è arrivato. Io continuo a lavorare e a prendere minuti per migliorare sempre. Sono un giocatore giovane e devo imparare. I miei compagni mi aiutano e io cerco di ascoltarli e di imparare da loro. Devo migliorare in tutti gli aspetti, soprattutto nei movimenti senza palla. Al Braga facevo l’esterno, ma io faccio quello che il mister mi dice, se vuole che gioco in difesa gioco anche lì. Milan - Inter? Spero in un pareggio", sottolinea lalaziosiamonoi.it.