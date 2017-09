Lazio, Pedro Neto: "Ringrazio il Braga, ora mi aspettano nuove sfide"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo acquisto della Lazio, Pedro Neto, ha affidato a Instagram le sue emozioni per il passaggio dal Braga al club biancoceleste, avvenuto nelle ultime ore del mercato: "È un grande orgoglio per me essere stato un giocatore del Braga durante la mia formazione. Ringrazio il club per la sua dedizione e la fiducia in me e nel mio lavoro, dandomi tutte le condizioni necessarie per la mia crescita professionale. Grazie a tutti i sostenitori per il loro sostegno incondizionato e grazie ai miei compagni per avermi aiutato. Ora mi aspettano nuove sfide e sono disposto a superarle".