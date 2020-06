Lazio, penultima settimana prima del via: sedute di sera e un occhio all'infermeria

vedi letture

Dopo la domenica di relax concessa da Inzaghi, la Lazio riprenderà gli allenamenti oggi sul tardo pomeriggio a Formello. Più si avvicina l'inizio del campionato (per i biancocelesti sarà il 24 giugno contro l'Atalanta) e più ogni singola seduta aumenterà d'importanza. Rispetto alle settimane scorse, quando il gruppo si radunava la mattina, lo staff ha spostato gli allenamenti verso la sera per far abituare la squadra all'orario e al clima che troveranno durante le partite di campionato.

Martedì verranno effettuati altri tamponi - a quattro giorni da quelli di venerdì - e sarà uno step necessario per Lukaku, Lulic, Moro, Proto e Djavan Anderson: i cinque rientranti dall'estero che, dopo l'esito negativo del test, potranno essere aggregati alla squadra. Probabilmente avranno bisogno di un adattamento graduale prima di riprendere a pieno regime con gli altri, che hanno ormai sulle gambe più di un mese di preparazione.

Mercoledì dovrebbe essere il giorno in cui dovrebbe tornare in campo Milinkovc. O per lo meno è la speranza dello staff tecnico, consapevole che il centrocampista serbo non verrà comunque mai rischiato dopo la distorsione al ginocchio destro rimediata mercoledì scorso. Il condizionale, dunque, rimane d'obbligo. Leiva, che soffre di un'infiammazione allo stesso ginocchio, avrà invece bisogno di qualche giorno in più di riposo.

In settimana si capiranno meglio le condizioni di Adekanye (sospetto stiramento, ha svolto i controlli venerdì scorso) e i margini di rientro di Vavro, che ha ripreso a correre anche con il pallone.