Milan Badelj (30) resterà alla Lazio o andrà via? Il Corriere dello Sport in edicola scrive che l'idea del ritorno alla Fiorentina sembra tramontata, mentre la pista legata al Bordeaux è tornata di moda. Paulo Sousa lo vorrebbe con sè il Francia, anche se il ragazzo vorrebbe restare in Italia. Intanto Claudio Lotito lo valuta otto milioni di euro.