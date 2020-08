Lazio, per Carlos Fernandez il Benfica è in vantaggio. E il Siviglia pretende la 'recompra'

Luis Alberto, Joaquin Correa, Ciro Immobile. Sono questi i tre calciatori ex Siviglia presenti ad oggi nell'organico della Lazio. Ma la lista potrebbe arricchirsi di un altro calciatore offensivo. Come riportato dagli andalusi di Estadio Deportivo, Igli Tare avrebbe fatto un sondaggio per Carlos Fernandez, attaccante reduce da un'ottima stagione in prestito al Granada, dado sul piede di partenza in Andalusia a causa del poco spazio a disposizione.

Primi approcci. Il quotidiano iberico spiega come siamo ancora ai primi contatti e che invece il Benfica ha mosso passi ben più concreti negli scorsi giorni. Il Siviglia, inoltre, non vorrebbe perdere per sempre quello che in Spagna viene considerato un talento: nell'operazione per il classe '96 Monchi vorrebbe inserire infatti un'opzione di riacquisto pari a 15-20 milioni.