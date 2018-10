Lazio, per Cataldi ipotesi prestito durante il mese di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si aspettavano probabilmente un maggiore utilizzo nella Lazio i due giovani ex Primavera Alessandro Murgia e Danilo Cataldi. Il portale Lalaziosiamonoi.it scrive che il primo è destinato a restare in maglia biancoceleste, mentre è diverso è il discorso per Cataldi che - dopo i prestiti a Genoa e Benevento - si aspettava un impiego superiore. In estate ha rifiutato le proposte pervenute da Chievo, Udinese ed Empoli per rilanciarsi sulle rive del Tevere.: fino a gennaio resterà e poi, durante la sessione invernale, si capirà il suo destino con l'ipotesi di prestito non da escludere.