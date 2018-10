Lazio, per crescere serve qualità: mancano Milinkovic e Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Milinkovic-Savic? Mi è piaciuto, sta tornando", ha confessato ieri sera nel post partita il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. La domanda era inevitabile, dopo una sconfitta così pesante in cui il serbo è sembrato comunque ancora lontano parente di quello dello scorso anno. Nonostante timidissimi segnali di risveglio. Fisicamente infatti sembra in miglioramento, ora serve solo ritrovare i giusti automatismi con i compagni e soprattutto 'svoltare' dal punto di vista mentale dopo un Mondiale al di sotto delle aspettative ed un'estate agitata per via del mercato.

Se da una parte Milinkovic intravede, in lontananza, l'uscita del tunnel, lo stesso non si può dire di Luis Alberto. Lo spagnolo per qualcuno poteva pure partire titolare, alla vigilia, ma in campo non si è visto neanche a gara in corso. La pubalgia probabilmente continua a dare fastidio e a depotenziare uno dei grandi artefici della splendida stagione dello scorso anno.

La sua assenza, unita alla scarsa verve di Milinkovic, potrebbero essere motivi più che validi per giustificare i 4 ko biancocelesti contro le big in questo avvio di campionato. E per migliorare questo trend e continuare a sognare la Champions, Inzaghi, dovrà ripartire proprio da loro due. Ovviamente solo quando la condizione fisica sarà all'altezza della situazione.