Lazio, per F.Anderson accelerata decisiva del West Ham. Pronti 39 milioni

Spunta il nome di Bernard per la Lazio, nell'eventuale sostituzione di Felipe Anderson. Il brasiliano è sempre più vicino al passaggio al West Ham, motivo per il quale Lotito e Tare stanno pensando al talento brasiliano che ieri ha ufficialmente salutato lo Shakthar e che nelle scorse...

Lazio, idea Bernard per sostituire il partente Felipe Anderson

Fiorentina, Pantic: "Milenkovic talento, in pochi dicono no all'Atletico"

Gravina, non resto presidente Lega Pro

Di Gennaro: "Troppi 25 milioni per Golovin. Messi si svegli"

Le pagelle dell'Iran - Bene Amiri, Sardar non segna

Mancini: "Brasile favorito per Mondiale. Fiducioso per Italia"

Gianluca di Marzio: “Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

World Cup 2018: le gare in programma per oggi

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Roma batte Atalanta ed è campione under 17

Nela: "Nainggolan all'Inter? Monchi non è matto"

Tacconi: "Juve, via Higuain. Nainggolan? Affare Inter"

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph nonostante l'acquisto di Issa Diop e Lukasz Fabianski, il West Ham è pronto a rompere gli indugi per Felipe Anderson offrendo 35 milioni di sterline, l'equivalente di 39 milioni di euro.

