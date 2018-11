Lazio, per gennaio serve un esterno nel 3-5-2. Nel mirino Manuel Lazzari

© foto di Federico Gaetano

E' un laterale destro per il 3-5-2 di Simone Inzaghi il primo obiettivo della Lazio per la prossima finestra di calciomercato. Il club biancoceleste, scrive il 'Corriere dello Sport', dovrebbe tornare alla carica per Manuel Lazzari, esterno della SPAL che il club capitolino provò a portare nella Capitale già la scorsa estate.