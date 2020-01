© foto di Imago/Image Sport

Non solo un attaccante per la Lazio: considerata la coperta corta in mediana, i biancocelesti starebbero cercando un rinforzo anche a centrocampo. Spunta il nome dell'ex interista Rafinha: lo riporta Il Messaggero, che menziona anche Niclas Eliasson, svedese del Bristol. Profili interessanti, anche se non è detto che i capitolini investiranno in questo settore.