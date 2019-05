Lazio, per il centrocampo piace Vukovic del Maritimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio studia Josip Vukovic in vista della prossima stagione. Il giocatore del Maritimo potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi per rinforzare il centrocampo e su di lui ci sono anche gli interessamenti di alcuni club scozzesi. Il prezzo del suo cartellino è inferiore ai 5 milioni di euro e non è da escludere che nelle prossime settimane i biancocelesti possano formulare una prima offerta. A riportarlo è il Corriere dello Sport.