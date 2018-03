Lazio, per il post-De Vrij si pensa anche a Criscito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Repubblica.it, la Lazio si sta guardando intorno per cercare il sostituto di De Vrij, che andrà via in estate a parametro zero. Il ds Tare, in particolare, si sta rivolgendo al mercato di coloro che saranno svincolati da giugno: oltre ai nomi di Kempf e Badstuber, la novità è rappresentata da Domenico Criscito, che tornerà in Italia nella prossima stagione dopo sette anni all'estero.