Lazio, per Immobile c'è l'esame Ronaldo: in palio lo scettro di capocannoniere

vedi letture

Sembrava sicuro potesse vincere la classifica marcatori, Ciro Immobile, per la terza volta nella sua carriera. In scioltezza, doveva essere pura formalità assegnare un titolo che a febbraio sembrava scontato, vista la differenza tra lui e il primo inseguitore (Ronaldo era a meno 6). Invece non è più così e complice il calo del centravanti azzurro - che va di pari passo con quello di tutta la Lazio - è tornato tutto in discussione. Merito anche di un CR7 il grande spolvero, capace di segnare sette volte nelle sette gare post lockdown: l'ex Torino, invece, soltanto due. Per una graduatoria che al momento vede al primo posto il laziale a 29, secondo il portoghese a 28.

Della crisi di Immobile è stato detto tanto: capita a tutti gli attaccanti, quando perdono la fiducia, di entrare in un tunnel apparentemente senza via d’uscita. A maggior ragione se anche il resto della squadra è in difficoltà. Oggi però avrà la possibilità di reagire, di ristabilire l’ordine antecedente al Covid e soprattutto proiettarsi verso un finale di stagione diverso. Perché basta mettere una palla in rete per vedere tutto da un’altra angolazione. Un gol dà carica, motivazioni ed è vitale per levare il nervosismo, che non fa mai bene alla prestazione di un atleta. Dovrà cercare di riprendersi ciò che aveva guadagnato contro la sua ex Juventus, la squadra contro cui in Italia ha giocato più volte contro (16). Le ha già segnato cinque volte, quattro con la maglia della Lazio: e il bottino sarebbe potuto essere maggiore se a dicembre, nella vittoria per 3-1 dell'Olimpico, non avesse sbagliato il rigore nel secondo tempo. Un altro motivo che renderebbe più dolce il suo riscatto.