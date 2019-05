Lazio, per Inzaghi 2.5 milioni a stagione. Il tecnico temporeggia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha presentato un'offerta di rinnovo a Simone Inzaghi da 2,5 milioni di euro a stagione, ovvero il massimo che il patron laziale abbia mai messo in conto per un allenatore. Il tecnico ci penserà, anche se non ha gradito alcune uscite di Lotito nel corso della stagione.

Il potenziale successore - Nel caso in cui Inzaghi dovesse rifiutare, si aprirà la caccia al nuovo titolare della panchina. In prima fila c'è Sinisa Mihajlovic, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro bolognese. Ma ci sono anche De Zerbi, Giampaolo e due ex laziali storici come Nesta e Conceiçao.