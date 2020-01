© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova pista italiana per il futuro di Olivier Giroud. Secondo quanto riferito da Sky, dopo il mancato affondo dell'Inter, ci pensa adesso la Lazio. Il club biancoceleste avrebbe già trovato un'intesa col Chelsea per il centravanti francese, ma molto dipenderà da Dries Mertens: se il Napoli aprirà alla cessione del belga (e fin qui non è successo), i Blues daranno a loro volta il via libera a quella di Giroud. Sul quale c'è ancora il Tottenham.