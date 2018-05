Lazio, per l'attacco rispunta il nome di Lapadula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Almeno un paio di rinforzi per reparto, scrive la Gazzetta dello Sport sulla strategia di mercato della Lazio che dovrà affidare ad Inzaghi una rosa qualitativamente e quantitativamente migliore. Perso De Vrij, i nomi caldi restano quelli di Badstuber, che si svincola dallo Stoccarda, e dell'ex Torino Glik ora al Monaco. A centrocampo salgono le quotazioni di Badelj ed intriga Duncan del Sassuolo. In attaco invece Tare valuta l'iraniano Azmoun del Rubin e Lapadula del Genoa, già accostato alla Lazio nelle ultime due sessioni estive. Piace per la versatilità per giocare sia in coppia che in alternativa ad Immobile.