© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla sponda rossoblu di Genova lo scorso gennaio la Lazio ha pescato Romulo come rinforzo per il centrocampo di Simone Inzaghi. Il brasiliano ex Juventus e Fiorentina, però, potrebbe non essere l'ultimo a passare dalla maglia del Grifone a quella biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la Lazio avrebbe già bloccato in vista dell'estate Darko Lazovic, esterno serbo in scadenza col Genoa. Al tempo stesso il ds Tare starebbe pensando di non riscattare lo stesso Romulo, rimettendo il brasiliano a disposizione del tandem Prandelli-Perinetti che sta già progettando la squadra del futuro.