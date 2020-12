Lazio, per la corsia sinistra c'è Bradaric del Lille: ipotesi prestito con diritto di riscatto

La Lazio pensa a Domagoj Bradaric per gennaio. Il ventunenne esterno mancino del Lille potrebbe partire nelle prossime settimane, visto che negli ultimi tempi non è stato impiegato con continuità e la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. I francesi lo valutano 15 milioni di euro, ma non è sa escludere neanche l'arrivo solo fino a giugno, nel caso in cui Lulic non dovesse dare garanzie in vista della seconda parte della stagione.