© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio in pressing sull'Atalanta per arrivare a Timothy Castagne. Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, ha chiesto a Lotito e Tare un rinforzo sulla fascia destra, la dirigenza biancoceleste lavora per accontentarlo. Il belga, già seguito da Tare ai tempi del Genk, è arrivato due stagioni fa a Bergamo per 6 milioni di euro, la sua valutazione non è cresciuta ma Percassi non intende certo svenderlo, sul piatto la Lazio potrebbe mettere Danilo Cataldi. Prima, però, i biancocelesti devono sfoltire: dovrebbero partire Basta (piace al Bologna), Caceres (Parma, Sassuolo e SPAL), con buone probabilità anche Patric. Poi, l'affondo su Castagne. Le alternative? C'è sempre Djavan Anderson, mentre Davide Zappacosta resta la prima scelta