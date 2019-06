Stefan Radu (32) potrebbe salutare la Lazio, anche se il tecnico Simone Inzaghi non ha avallato - figuriamoci a costo zero - il suo addio. Ieri l'agente Beppe Materazzi era addirittura col Napoli a colloquio: per un top club Radu accetterebbe di rinunciare agli ultimi due anni (a novembre ha firmato sino al 2021) di contratto con la società biancoceleste.