Lazio, per sostituire De Vrij il sogno si chiama Romagnoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio si prepara a salutare in estate Stefan de Vrij e soprattutto a sostituirlo nel migliore dei modi. Il sogno di Tare e Lotito è quello di poter sfruttare i tanti milioni che arriveranno grazie alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic per puntare forte su Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan ma tifosissimo laziale. I contatti tra i club sono frequenti e, nel caso in cui i rossoneri non dovessero raggiungere la Champions League, almeno un big dovrà essere ceduto e i biancocelesti sono pronti a inserirsi in questo discorso con un bel pacco di milioni. Chiaramente la possibilità che si possa concretizzare un affare del genere è molto difficile, ma i dirigenti laziali ci proveranno anche per accontentare i tifosi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.