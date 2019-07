Lazio, per Yazici servono 20 milioni. Forte concorrenza del Lille

© foto di Marco Conterio

La Lazio continua a valutare i profili per l'eventuale sostituzione di Sergej Milinkovic-Savic ed il primo nome in assoluto resta quello di Yusuf Yazici del Trabzonspor. Con gli agenti del giocatore la base di accordo esiste già, mentre il club turco continua a chiedere 20 milioni più il 20% sulla futura rivendita per il cartellino. Su Yazici però c'è anche il Lille che avrà presto a disposizione circa 100 milioni derivanti dalla cessione di Pépé.