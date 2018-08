Lazio, Perea attacca il club: "Voglio chiudere questo ciclo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Gol Caracol, Brayan Perea attacca la Lazio. "Sono uscito dai radar per diversi motivi, ma continuo a lavorare sodo. Mi alleno per tornare ai miei livelli e vivere la mia vita da calciatore: con la mia famiglia, prendendomi cura di me stesso e lavorando -riporta LaLazioSiamoNoi.it-. Ho avuto dei problemi con la dirigenza della Lazio, molti aspetti che influenzano le prestazioni di un giocatore. Ma ora sono risolti e spero che in questi giorni tutto possa sistemarsi per iniziare una nuova avventura. Ti è stato di impedito di giocare? Diciamo che ho avuto degli ostacoli e sono arrivato a questo punto. Sono due anni adesso, ma speriamo di risolvere la situazione nel migliore dei modi per ricominciare e intraprendere un nuovo percorso”. El Coco vuole mettersi tutto alle spalle: “In questo momento non so molto sul mio futuro. Sarà definito in questi ultimi giorni, spero in modo positivo”. Comunque non sarà alla Lazio: “Penso che la cosa migliore sia prendere una nuova direzione. Voglio chiudere questo ciclo, credo sia la cosa migliore per me e per la mia carriera".