© foto di Federico Gaetano

Il matrimonio fra la Lazio e Simone Inzaghi, scrive stamattina Tuttosport, potrebbe interrompersi al termine di questa stagione. Le ragioni sono legate a diversi contrasti fra le parti, anche se per il quotidiano tutto è stato rimandato a dopo la finale di Coppa Italia di mercoledì, appuntamento fondamentale sia per l'importanza del titolo in palio che per l'accesso diretto garantito alla prossima Europa League. Poi, come detto, club e tecnico si vedranno per parlare del futuro. Ma l'ipotesi di un divorzio consensuale, ad oggi, non è assolutamente da escludere.