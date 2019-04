Lazio, Peruzzi: "Le ultime partite sbagliate dipendono dalla testa"

© foto di Federico Gaetano

Pochi minuti all'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia con Milan e Lazio pronte a sfidarsi a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata: ai microfoni di Rai Sport è stato Angelo Peruzzi a raccontare le emozioni dello spogliatoio biancoceleste: "Abbiamo sbagliato domenica in campionato ma anche due domeniche fa. Va detto chiaramente, ma ora c'è un'altra partita. La gara contro il Chievo l'abbiamo presa sottogamba, poi con l'espulsione è stato tutto più difficile. Dobbiamo recuperare, però siamo fiduciosi. Quando giochi partite importanti come queste tutto il resto è relativo, il giocatore lo sente e quindi si carica da solo. Dobbiamo ricercare unità, abbiamo ottimi elementi e possiamo fare molto bene, ma a volte sbagliamo le partite e credo questo dipenda dalla testa e non dalla tecnica dei calciatori. Questo è un obiettivo che cerchiamo di migliorare e ogni anno proviamo ad alzare l'asticella, anche per quanto riguarda una maggiore concentrazione per far sì che ogni gara ti dia tre punti" sono state le sue parole.