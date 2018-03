Lazio, Peruzzi: "Non ho esultato per il sorteggio. Salisburgo temibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, ha parlato a Nyon dopo il sorteggio di Europa League: "Non ho esultato per il sorteggio. Poteva andare peggio ma non sarà facile. Il Salisburgo ha vinto contro il Marsiglia e ha eliminato il Borussia. E' una buona squadra, con tanti giovani e qualche buon giocatore. Semifinale come obiettivo? Ci sono buonissime squadre, noi faremo la nostra parte. Non ci poniamo obiettivi e cercheremo di arrivare il più in alto possibile. De Vrij? E' un grandissimo professionista. Non siamo sorpresi. Sappiamo quello che può dare e fare. Non ci siamo mai posti un problema da qui al 20 di maggio. Come approcciare questa partita e se è meglio giocare prima in casa o fuori? Adesso è una questione relativa, dove giocare la prima gara. Con la Dinamo abbiamo giocato la prima in casa, facendo benissimo al ritorno. Sono una buona squadra. Incontrare l'Atletico sarebbe stata più dura ma non sarà una partita facile, dobbiamo mettercelo in testa subito. L'approccio al doppio turno cambierà dopo gli ultimi turni? Mi auguro che sia così. Logicamente ogni partita ha una storia a sé. Vorremmo sempre fare una grande partita, ma non penso sia un problema di approccio. A volte si fanno ottime partite, altre volte no. Sei pronto e preparato e poi puoi incontrare delle difficoltà. Lucas Leiva? E' una grandissima persona. Hanno pianto tutti al Liverpool dopo il suo addio. Lo abbiamo acquistato perché siamo convinti che è un grande giocatore e anche un grande uomo".