Lazio, Peruzzi sconsolato dopo il sorteggio: "Il peggior girone possibile"

© foto di Federico Gaetano

Angelo Peruzzi, parlando così ai microfoni di Sky direttamente da Montecarlo, dove sono stati i sorteggiati di Europa League: "Il peggior girone possibile, quello difficile è il nostro e forse quello del Lipsia. Per chi era nel primo gruppo non ho visto altre criticità. L'OM è una ottima formazione, anche l'Eintracht è forte: so che il Marsiglia ha fatto ricorso ma avrebbe lo stadio squalificato", le parole del club manager biancoceleste.

Come ritrovare la spensieratezza dell'anno scorso?

"Dopo due sconfitte non è facile, dovremo provare a ritrovare il passo dell'anno scorso. Per noi il campionato deve cominciare domenica, abbiamo zero punto d'altronde".



La mancanza di Felipe Anderson vi toglie qualcosa?

"Penso che la squadra sia costruita bene, con Keita e Anderson giocavano in un modo, ora in un altro. Abbiamo preso giocatori importantissimi che possono fare molto bene".