© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio cerca un esterno e oltre a Davide Zappacosta pensa anche a riportare in Italia Matteo Darmian. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l'accordo con il Manchester United non dovrebbe essere difficile da trovare, visto che il giocatore andrà in scadenza a giugno, ma il problema è rappresentato dall'ingaggio, visto che l'ex Torino guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, troppi per le casse del club biancoceleste: per questo si dovrebbe discutere per trovare una soluzione che vada bene a tutti.