Lazio, pilastro Correa. Milinkovic verso l'addio, Luis Alberto torna a casa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio si affida a Joaquín Correa per il presente e per il futuro. L'edizione romana del Corriere della Sera fa sapere che Sergej Milinkovic-Savic può davvero salutare in estate: di fronte a un’offerta rilevante (in Spagna si parla del Real Madrid, ma anche Milan e Inter continuano a essere innamorate della sua completezza), esiste la possibilità che se ne vada. Luis Alberto, invece, pensa di tornare nella 'sua' Siviglia: ha un carattere particolare, molto sensibile, e spinge per rientrare a casa.