La Lazio continua a monitorare il mercato degli attaccanti in attesa di capire quali siano le reali condizioni di Joaquín Correa. Il tecnico Simone Inzaghi aveva suggerito prima l’ex Alessandro Matri, in uscita dal Brescia, e poi Alberto Paloschi della SPAL, ma i due nomi non convincono la dirigenza biancoceleste che ha deciso, come riferisce Il Messaggero, di abbandonare le due piste. A questo punto, qualora i tempi di recupero dell’argentino fossero più lunghi del previsto, il club andebbe su Lamin Jallow della Salernitana, club di cui Lotito è co-proprietario, anche se il nome del gambiano non convince del tutto mister Inzaghi.