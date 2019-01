© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio continua a cercare un esterno e il nome in cima alla lista sembra essere quello di Davide Zappacosta. Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma l'operazione con il Chelsea potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro ma i Blues preferirebbero mettere l'obbligo. Quasi impossibile invece Matteo Darmian: l'entourage del calciatore ha fatto capire ai biancocelesti che non si sono i presupposti per chiudere la trattativa.