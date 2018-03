Lazio, poche macchie tra tante plusvalenze

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Il riconoscimento di miglior direttore sportivo del 2017 è già di per sé sufficientemente eloquente. La consacrazione di un professionista oltremodo discusso in passato anche al di là dei propri demeriti, che ad ogni modo cercheremo di evidenziare per rendere credibile la discussione. Le critiche, si sà, vengono spazzate dal tempo e dai risultati conseguiti, anche se persistono rimostranze alle quali cercheremo di dare una risposta. In primo luogo la gestione contrattuale di troppi prezzi pregiati, che almeno in parte fanno da contraltare al mare di plusvalenze che hanno scandito le ultime stagioni di Igli Tare. Il merito di avere lucidato il talento di un difensore della portata di De Vrij, per esempio, viene opacizzato dall’evoluzione della carriera dell’olandese, che lascerà Formello senza aggiungere alcunché al bilancio di Lotito. Plausibile che l’ispirazione di scontri frontali come quelli intrapresi con l’olandese abbiano proprio la proprietà come fonte d’ispirazione, ma come accade per il campo sono i risultati concreti a dover essere valutati. Più comprensibili risultano allora le scelte non azzeccate sulla valutazione del valore intrinseco di giocatori che hanno deluso le attese per propria ammissione diretta, come quel Nani arrivato in estate tra speranze ed entusiasmo, con il carico di una sinergia con Jorge Mendes che verrà valutata appieno solo dopo gli sviluppi della crescita di giocatori ancora non giudicabili come Pedro Neto e Bruno Jordao. Sarà il tempo a dare risposte. Sono già arrivate, in maniera non troppo lusinghiera, quelle relative ad altre scelte che non hanno dato i frutti sperati: Mauricio sta terminando la stagione in Polonia, e Santiago Gentiletti sta proseguendo anche a Genova il trend disastroso inaugurato nel biennio laziale. Djordjevic è a tutti gli effetti una zavorra che graverà sul bilancio sino al prossimo giugno al netto dei soli 16 gol messi in fila nell’arco di tre stagioni, mentre altri giocatori come Eliseu hanno trovato fortuna solo dopo l’addio alla capitale. Imparare dai propri errori, ad ogni modo, è una immensa virtù, e casi analoghi a quelli di Luis Alberto, oggetto misterioso trasformatosi in stella lucente dell’attacco di Inzaghi, sono pronti a smentire alcuni degli appunti di cui sopra.