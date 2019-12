Lazio, podio del calcio italiano. Solo Juve e Inter meglio nel XXI° secolo

Fra poco più di una settimana si chiuderà il 2019 e con questo anche il primo ventennio del XXI° secolo. Un periodo che per il calcio italiano terminerà con la vittoria in Supercoppa Italiana della Lazio. Un trofeo, questo, che vale la doppia cifra dall'inizio del nuovo millennio per la società biancoceleste considerando anche lo scudetto conquistato nell'estate del 2000 e 5 Coppe Italia e le 4 Supercoppe.

Un bilancio che mette la società capitolina al terzo posto assoluto fra le società più vincenti del nostro pallone considerando, appunto, le tre competizioni del nostro movimento. Davanti alla Lazio ci sono solo la Juventus a quota 20 trofei (10 scudetti, 4 Coppe Italia e 6 Supercoppe) e l'Inter a quota 13 (5 scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe).

Una medaglia di bronzo che avvalora ancora di più il lavoro di Claudio Lotito nel corso della sua gestione. Fra critiche e un rapprorto mai del tutto sereno con la tifoseria la Lazio con lui al timone ha vinto tanto. Esattamente il doppio di quanto fatto dai cugini della Roma:

SERIE A (10 Juventus, 5 Inter, 2 Milan, 1 Lazio, 1 Roma)

1999/2000 - Lazio

2000/2001 - Roma

2001/2002 - Juventus

2002/2003 - Juventus

2003/2004 - Milan

2004/2005 - Revocato dopo Calciopoli

2005/2006 - Inter

2006/2007 - Inter

2007/2008 - Inter

2008/2009 - Inter

2009/2010 - Inter

2010/2011 - Milan

2011/2012 - Juventus

2012/2013 - Juventus

2013/2014 - Juventus

2014/2015 - Juventus

2015/2016 - Juventus

2016/2017 - Juventus

2017/2018 - Juventus

2018/2019 - Juventus

COPPA ITALIA (5 Lazio, 4 Inter, 4 Juventus, 2 Roma, 2 Napoli, 1 Fiorentina, 1 Parma, 1 Milan)

1999/2000 - Lazio

2000/2001 - Fiorentina

2001/2002 - Parma

2002/2003 - Milan

2003/2004 - Lazio

2004/2005 - Inter

2005/2006 - Inter

2006/2007 - Roma

2007/2008 - Roma

2008/2009 - Lazio

2009/2010 - Inter

2010/2011 - Inter

2011/2012 - Napoli

2012/2013 - Lazio

2013/2014 - Napoli

2014/2015 - Juventus

2015/2016 - Juventus

2016/2017 - Juventus

2017/2018 - Juventus

2018/2018 - Lazio

SUPERCOPPA ITALIANA (6 Juventus, 4 Lazio, 4 Inter, 3 Milan, 2 Roma, 1 Napoli)

2000 - Lazio

2001 - Roma

2002 - Juventus

2003 - Juventus

2004 - Milan

2005 - Inter

2006 - Inter

2007 - Roma

2008 - Inter

2009 - Lazio

2010 - Inter

2011 - Milan

2012 - Juventus

2013 - Juventus

2014 - Napoli

2015 - Juventus

2016 - Milan

2017 - Lazio

2018 - Juventus

2019 - Lazio