© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo essere rimasto alla Lazio per iniziare la sua quinta stagione nella Capitale, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe presto sedersi al tavolo con la dirigenza per parlare del suo contratto. Come riporta il Corriere dello Sport non è tanto una questione di durata, vista la firma fino al 2023 arrivata un anno fa, quanto di ingaggio. Probabile, infatti, che ci possa essere un adeguamento rispetto agli attuali 3 milioni annui percepiti.