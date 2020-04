Lazio, possibile annullamento del ritiro di Auronzo: la società riflette

Mentre Formello aspetta di ospitare la squadra per il maxi ritiro del 4 maggio, la Lazio ragiona su come impostare la prossima preparazione per il campionato 2020-21. Stando a quando riporta LaLazioSiamoNoi.it, la società starebbe pensando di annullare il classico appuntamento estivo ad Auronzo di Cadore, comune con cui di recente è stato prolungato di altri due anni l'accordo. Vista l'attuale emergenza sanitaria, il club vorrebbe ridurre al minimo l'esposizione dei giocatori, che di solito vengono sommersi dai tifosi durante le settimane sotto le Dolomiti. L'ipotesi è al vaglio, non è stata presa alcuna decisione ufficiale. L'alternativa è iniziare gli allenamenti a Formello per poi volare in Germania, nell'isolato centro sportivo di Marienfeld, per ultimare il lavoro.