Lazio, possibile rinnovo fino al 2022 per Radu: l'obiettivo è superare Favalli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Lazio si sta iniziando a pensare al possibile rinnovo di contratto fino al 2022 per Stefan Radu: difensore che l'estate scorsa è stato vicinissimo al divorzio prima di rilanciarsi personalmente e col resto della squadra fino alla lotta al vertice. Gli mancano 29 partite per raggiungere e superare Giuseppe Favalli in vetta alla classifica delle presenze in biancoceleste. Per ora ha un anno a disposizione oltre alla possibile ripresa di questo campionato, ma se dovesse arrivare il rinnovo, l'obiettivo potrebbe essere decisamente più raggiungibile.