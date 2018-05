Lazio, possibile ritorno a sorpresa: obiettivo Lichtsteiner

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile ritorno a sorpresa in casa Lazio in vista della prossima stagione. Secondo quanto racconta l'edizione odierna de La Repubblica, infatti, Simone Inzaghi vorrebbe avere con sè nella formazione biancoceleste Stephan Lichtsteiner. Lo svizzero lascerà la Juventus in regime di svincolo: pareva a un passo dal Borussia Dortmund ma prima il Monaco e ora la Lazio lo starebbero facendo vacillare.