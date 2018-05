Lazio, possibile tentativo per riportare Lichtsteiner a Formello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'accelerata del Monaco per Stephan Lichtsteiner, esterno in uscita dalla Juve a zero. Lo svizzero però, secondo Tuttosport, è nei pensieri anche della Lazio che potrebbe operare una mossa last minute per provare a strapparlo ai monegaschi. Lichtsteiner era arrivato in Italia proprio grazie ai biancocelesti con cui ha giocato dal 2008 al 2011.