Lazio, pressing per Kumbulla ma latita l'accordo: contropartite Anderson e Lombardi

La Lazio continua a premere per Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona. Lotito e Setti sono in continuo contatto telefonico, anche ieri, per questioni di Lega. Per il difensore si cerca un accordo che al momento non c'è: i veneti prolungheranno il contratto al giocatore fino al 2023, ma questo non è un ostacolo. La Lazio è in vantaggio su Juve e Inter e Il Messaggero parla anche delle contropartite: André Anderson e Lombardi.