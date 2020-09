Lazio, prima a Formello per Fares: l'esterno ha disputato tutta la seduta

Bella novità per la Lazio di Simone Inzaghi all'allenamento di oggi, durato un'ora e mezza di allenamento: Mohamed Fares ha calcato per la prima volta i campi di Formello, per la gioia di Simone Inzaghi, che si è anche intrattenuto con lui per un breve colloquio. In attesa dell'annuncio ufficiale, l'esterno ha fatto tutto il lavoro con i nuovi compagni, saltando però la partitella finale