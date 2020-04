Lazio Primavera, Menichini: "Sarà difficile ripartire, i nostri ragazzi sono spiazzati"

"Sono a casa con tutta la famiglia, non sono abituato ma è bello riscoprire vecchi valori". L'allenatore della Lazio Primavera Leonardo Menichini vive questi giorni d'emergenza sanitaria come tutti, tra speranza e incertezza: "Siamo in attesa della decisione della Lega per capire il destino del nostro campionato, noi dovremmo recuperare 4 partite. I nostri stranieri sono tornati a casa, compresi alcuni ragazzi italiani che abitavano al Centro Sportivo. Quando rientreranno qui dovranno chiudersi in quarantena, per questo sarà molto difficile ripartire". Intervenuto alla radio ufficiale del club, il tecnico ex Salernitana racconta così lo stato d'animo dei suoi ragazzi: "Si stanno allenando da casa, gli abbiamo dato un programma che seguono quotidianamente per mantenere una discreta condizione fisica ed aerobica. Sono spiazzati, il loro stato d'animo non è dei migliori, anche loro avrebbero voluto continuare la propria vita, come tutti d'altronde. Eravamo in buon momento, con i nuovi che si stavano inserendo bene. Nelle ultime 4 trasferte avevamo fatto 10 punti, segno di una crescita importante della squadra che dopo un inizio difficile dovuto al cambio di categoria è cresciuta".