Lazio, primo allenamento ad Auronzo: subito intensità e...proteste

Primo giorno, subito intensità elevatissima per la Lazio di Inzaghi, che ha aperto il ritiro di Auronzo con una seduta mattutina (alle 17, oggi pomeriggio, la seconda). Dopo un’attivazione in palestra, classico torello sul campo. Per finire un gioco di posizione con il gruppo diviso in due squadre. Gestione del pallone e, in caso di errore, subito pressing in avanti. Urla, incita e chiede di non sbagliare nulla il tecnico, che dopo il triplice fischio è chiamato a sedare le proteste - molto scherzose - delle due squadre che non accettano il pareggio decretato dallo staff biancoceleste. Il clima nello spogliatoio è ottimo, l'entusiasmo per vivere una stagione ad alti livelli c'è tutto. Gli assenti: Leiva e Cataldi lavorano a parte in palestra, mentre Acerbi ed Escalante svolgono differenziato sul campo adiacente. Correa, Adekanye e Patric sono rimasti invece a Roma per precauzione: dai test sierologici effettuati, hanno evidenziato dei valori alterati.