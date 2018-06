Lazio, primo sondaggio di Lotito per Eder Militao

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Lazio si muove in maniera concreta per Eder Militao: secondo quanto riferito da Sky, nei discorsi portati avanti con Kia Joorabchian per il futuro di Felipe Anderson, la società capitolina ha parlato anche del difensore classe '98 del San Paolo. Primo sondaggio di Lotito.