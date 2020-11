Lazio, primo volo sfortunato con il nuovo aereo: è ripartito a mezzogiorno verso Roma

Il primo volo della Lazio con il nuovo aereo brandizzato non è andato benissimo, anche se c’è da precisare che la società biancoceleste non ha responsabilità in merito. Il volo di andata, dato il nubifragio abbattutosi ieri su Crotone, dove poi la squadra ha vinto, è stato infatti traumatizzante per molti calciatori, come testimoniato dagli stessi via social. Al ritorno, invece, lo scalo pitagorico era chiuso, così la squadra è dovuta ripartire da Lamezia Terme nella notte con un volo di linea. Il nuovo Boeing 737/300 del club di Lotito, fermo appunto a Crotone, è invece potuto ripartire verso Fiumicino soltanto un’ora fa. Prossimo volo, il 2 dicembre in Champions League, direzione Dortmund.