Lazio, problemi per Acerbi: Tare si cautela con Caleta-Car

© foto di Federico Gaetano

Visti i problemi che la Lazio sta incontrando con il Sassuolo per l'acquisto di Francesco Acerbi, il ds biancoceleste Igli Tare si sta cautelando con i contatti per Duje Caleta-Car, Nazionale croato che gioca al Salisburgo come il nuovo arrivato Berisha. Se dovesse arrivare lo stop alla trattativa con i neroverdi, il club di Lotito avrebbe dunque comunque un sostituto pronto per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano. A riportarlo è Il Messaggero.