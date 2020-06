Lazio, pronta a blindare Immobile: contratto fino al 2025 a 4 milioni di euro a stagione

vedi letture

La Lazio è pronta a blindare Ciro Immobile. Inutile dire come l'attaccante sia un punto fermo per la formazione biancoceleste, in lotta con la Juventus per la conquista dello scudetto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe infatti pronto un rinnovo di contratto importante per il giocatore: cinque anni di contratto, fino al 2025, a quattro milioni di euro di ingaggio a stagione.